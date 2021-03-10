Врана — о 0:3 в третьем периоде: даже близко нельзя так играть, как играл «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ) прокомментировал провал столичной команды в третьем периоде. Перед началом заключительной трети «Кэпиталз» вели в счёте 4:1, но не смогли удержать преимущество, в результате чего судьбу встречи решил овертайм.

«То, что мы показали в третьем периоде, было просто неприемлемо. Даже близко нельзя так играть, как мы играли. Это было сплошное разочарование, так что мы берём ответственность на себя», — признал Врана после матча.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов за 12.52 на льду записал на свой счёт две голевые передачи и дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «+2». Россиянин прервал четырёхматчевую серию без очков, при этом его серия без голов продлилась до 10 встреч.