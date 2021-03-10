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Iltalehti — о смене Марьямяки: гастроли по странам-изгоям вроде России не для Кари Ялонена

Iltalehti — о смене Марьямяки: гастроли по странам-изгоям вроде России не для Кари Ялонена
Хоккей / КХЛ 0
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Обозреватель финского издания Iltalehti Пекка Ялонен прокомментировал вылет «Йокерита» в первом раунде плей-офф (0-4 в серии с «Локомотивом») и оценил шансы на смену главного тренера.

«В течение семи сезонов «Йокерит» выходил в плей-офф в КХЛ, но только дважды выходил во второй раунд. «Йокерит» — это команда регулярного чемпионата. У Лаури Марьямяки есть контракт на следующий сезон, и его, вероятно, спасёт от отставки тот факт, что команду всегда возглавлял финский тренер, а свободных специалистов, которые могут его заменить, почти нет.

Свободны только Кари Ялонен и Юкка Ялонен, чья квалификация позволяет быть наставником «шутов». Но Кари Ялонен уже был главным тренером в КХЛ, ему 61 год, и он, похоже, не в восторге от гастролей по странам-изгоям вроде России. Ради денег ему точно больше не нужно тренировать. Юкка Ялонен работал со сборной и уже был главным тренером «Йокерита», его цель — НХЛ. Но «Йокериту» нужны большие перемены», — отметил Пекка Ялонен.

Главный тренер «Йокерита» прокомментировал поражение со счётом 0-4 в серии с «Локомотивом»
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