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Михаил Григоренко отреагировал на смерть тренера «Красной Армии» Александра Левицкого

Михаил Григоренко отреагировал на смерть тренера «Красной Армии» Александра Левицкого
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко поделился воспоминаниями о работе с тренером Александром Левицким.

«Вчера умер Левицкий А. Г. Тренер, который дал мне очень много, тренер, который меня воспитал, тренер, который дал мне возможность расти и развиваться, тренер, который помог мне в трудный момент и взял к себе в команду, тренер, с которым мы выигрывали много медалей, тренер, который всегда был честен, тренер, у которого спортивный принцип был на первом месте.

Хоккейный мир потерял очень сильного хоккейного специалиста, Александр Георгиевич всегда переживал за своих учеников и старался отдать всем нам частичку себя. Мы всегда будем помнить, спасибо за всё. Пусть земля ему будет пухом», – написал Григоренко в «Инстаграме».

Вчера, 9 марта, стало известно, что Левицкий скончался на 57-м году жизни. Он работал в хоккейной школе ЦСКА с 2006 года. В 2019 году занял пост главного тренера «Красной Армии».

«Красная Армия» подтвердила сообщение о смерти главного тренера Александра Левицкого
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