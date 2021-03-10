Михаил Григоренко отреагировал на смерть тренера «Красной Армии» Александра Левицкого

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко поделился воспоминаниями о работе с тренером Александром Левицким.
«Вчера умер Левицкий А. Г. Тренер, который дал мне очень много, тренер, который меня воспитал, тренер, который дал мне возможность расти и развиваться, тренер, который помог мне в трудный момент и взял к себе в команду, тренер, с которым мы выигрывали много медалей, тренер, который всегда был честен, тренер, у которого спортивный принцип был на первом месте.
Хоккейный мир потерял очень сильного хоккейного специалиста, Александр Георгиевич всегда переживал за своих учеников и старался отдать всем нам частичку себя. Мы всегда будем помнить, спасибо за всё. Пусть земля ему будет пухом», – написал Григоренко в «Инстаграме».
Вчера, 9 марта, стало известно, что Левицкий скончался на 57-м году жизни. Он работал в хоккейной школе ЦСКА с 2006 года. В 2019 году занял пост главного тренера «Красной Армии».
- 10 марта 2021
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