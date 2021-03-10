Ерёменко начнёт в матч в воротах «Динамо» М. Подъяпольский вернулся в состав «Северстали»
Стали известны составы московского «Динамо» и череповецкой «Северстали» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.
В состав «Северстали» вернулся Владислав Подъяпольский.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Игумнов;
Аланов, О. Зайцев, Кулёмин — Кучерявенко — Муранов.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Шугаев);
Хабаров — Виттасмяки, Лишка — Алексеев — Морозов;
Макеев — Тихонов, Вовченко — Кодола — Петунин;
Адамчук — Лалонд, Гераськин — Гуслистов — Капустин;
Кудако — Казаков, Абдул — Вихарев — Моисеев.
Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Динамо».
Хет-трик Сергеева помог московскому «Динамо» обыграть «Северсталь». Счёт в серии — 3-1
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