Голдобин: Воробьёв — опытный тренер, выигравший много кубков. Он мне доверяет

Лучший снайпер и бомбардир (5+3) нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина, нападающий «Металлурга» Николай Голдобин подвёл итоги встречи с «Барысом» (5:1, 3-2).



«Очень важная встреча, пятый матч, теперь переезжаем в Нур-Султан, будет тяжело. Сегодня все молодцы. Вратарь, все ребята. Как играется с Плотниковым и Прохоркиным? Это мой первый плей-офф, заряжен полностью, хочу пройти далеко. С этими ребятами классно играть, иногда они пихают мне, это меня заводит. Пока всё супер.



Мы забили первую шайбу и не расслабились. Забили вторую и дело пошло. Сегодня ещё отличились Бек, Расмуссен, очень рад за них. Надеюсь, что психология на нашей стороне. Летим с новыми силами на решающий матч. Илья Петрович Воробьёв — опытный тренер, выигравший много кубков. Он мне доверяет, я приношу результат. Главное, не сбавлять оборотов. В регулярке я месяц восстанавливался после травмы руки, сейчас всё отлично», — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Металлург» забросил пять шайб в ворота «Барыса» и вышел вперёд в серии — 3-2