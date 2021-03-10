Главный тренер «Автомобилиста» Питерс прокомментировал будущее Дацюка
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс после встречи с «Авангардом» (1:3, 1-4) прокомментировал будущее нападающего команды Павла Дацюка.
«Дацюк — великий игрок, выигравший всё, что можно. Мы ещё не говорили на тему того, что он сыграл последний матч в карьере. Ему необходимо подумать, всё взвесить и оповестить нас о своём решении», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл екатеринбуржский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли. Таким образом, «Авангард» одержал победу в серии со счётом 4-1.
«Авангард» дома победил «Автомобилист» и выиграл серию со счётом 4-1
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