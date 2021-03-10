Финал Кубка ЖХЛ перенесён на более поздний срок

Решающие матчи Кубка ЖХЛ сезона 2020/2021 между «КРС Ванке Рэйз» и «Агиделью» состоятся позднее, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

За несколько дней до старта финальной серии игроки уфимской «Агидели» сдали первично положительные ПЦР-тесты на COVID-19. Лига приняла решение о переносе старта решающей серии.

О новых датах проведения матчей финала ЖХЛ будет сообщено дополнительно.

В полуфинале «КРС Ванке Рэйз» обыграл «Бирюсу» (2-0 в серии), «Агидель» была сильнее СКИФа (2-1).