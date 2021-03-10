Брагин — о серии с минским «Динамо»: я никогда не комментирую судейство

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи и серии с минским «Динамо» (4:3, 4-1).
«Непростая серия. Добротный играющий соперник, который много атакует. Рады, что идём дальше. Хелльберг провёл хороший матч, здорово сработал в ключевые моменты. Сегодня у нас получилась более цельная игра, хотя пропустили необязательные голы в третьем периоде. Решили сыграть более агрессивно — этой модели и будем придерживаться.
У нас обязательно будут выходные, потом поработаем и начнём серию с «Динамо». Кто из вратарей будет в лучшем состоянии, тот и начнёт серию.
Не думаю, что на Галимова повлияла смена закрытой маски на обычный визор. У парня мужской характер. Он понимает, что был решающий матч. Доволен тем, как он сыграл. Перед овертаймом всё было спокойно. Немножко поменяли сочетания и пошли добывать победу. Ткачёву сегодня дали отдохнуть.
Понравилось ли мне судейство в серии? Я никогда не комментирую судейство», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 марта 2021
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