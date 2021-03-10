42-летний Павел Дацюк ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры

Капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал своё будущее в хоккее.
«Я пока не думал о своём будущем. Должно пройти какое-то время, сейчас не хочется об этом размышлять. Сезон был интересный, но у нас было много волн — то хорошо играли, то ужасно, концовка была не очень. Докатились до плей-офф на том заделе, который сделали в начале регулярки. Ещё один рабочий сезон для меня. Партнёры хорошо играли и много помогали.
Питерсу было очень тяжело, мы все старались ему помочь. Думаю, в течение года он понял все подводные течения, и надеюсь, что в следующем сезоне он будет опытнее.
Когда приходит плей-офф — это совсем другие эмоции, все отдают по максимуму. «Автомобилисту» не надо было никак особенно настраиваться и меняться, на плей-офф автоматически выходит другая команда, все играют на результат», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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