Вудкрофт — о влиянии неигровых моментов в серии со СКА: вы сами можете сделать выводы

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи и серии со СКА (3:4 ОТ, 1-4).
«У команды сильный характер, мы держались в каждой встрече, это была упорная серия, СКА тоже это чувствовал. Мы продолжали давить, придерживаться плана и давали себе шанс на победу. Характер — сильная сторона команды, он помог нам в этом сезоне.
Оставлю при себе, о чём говорил с арбитром перед третьим периодом. Был один момент, который хотелось обсудить, узнать, как видел его арбитр.
Насколько неигровые моменты повлияли на исход серии? Уверен, вы умный человек и можете сами сделать выводы.
Могли бы добиться большего, если бы Шарангович и другие не ушли? Это тяжёлый вопрос, сезон был сложным — Шарангович уехал в середине сезона после великолепного старта, ещё несколько ключевых игроков. Но команда сплотилась, работала на пределе. Мы добавили других игроков, команда оставалась опасной. Были и другие факторы, с которыми нам пришлось столкнуться. Возможно, их было даже больше, чем у других команд. Не хочу умалять достижение ребят, все работали и отдавались без остатка», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 11 марта 2021
-
00:00
- 10 марта 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:41
-
23:31
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
23:04
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:39
-
22:26
-
22:21
-
22:16
-
21:53
-
21:50
-
21:04
-
21:00
-
20:40
-
20:23
-
20:15
-
20:05
-
20:02