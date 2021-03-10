Вудкрофт — о влиянии неигровых моментов в серии со СКА: вы сами можете сделать выводы

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи и серии со СКА (3:4 ОТ, 1-4).

«У команды сильный характер, мы держались в каждой встрече, это была упорная серия, СКА тоже это чувствовал. Мы продолжали давить, придерживаться плана и давали себе шанс на победу. Характер — сильная сторона команды, он помог нам в этом сезоне.

Оставлю при себе, о чём говорил с арбитром перед третьим периодом. Был один момент, который хотелось обсудить, узнать, как видел его арбитр.

Насколько неигровые моменты повлияли на исход серии? Уверен, вы умный человек и можете сами сделать выводы.

Могли бы добиться большего, если бы Шарангович и другие не ушли? Это тяжёлый вопрос, сезон был сложным — Шарангович уехал в середине сезона после великолепного старта, ещё несколько ключевых игроков. Но команда сплотилась, работала на пределе. Мы добавили других игроков, команда оставалась опасной. Были и другие факторы, с которыми нам пришлось столкнуться. Возможно, их было даже больше, чем у других команд. Не хочу умалять достижение ребят, все работали и отдавались без остатка», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.