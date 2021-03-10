Готовец: не читал никаких высказываний от «Автомобилиста». Не игрокам оценивать судейство

Защитник «Авангарда» Кирилл Готовец подвёл итоги матча и серии с «Автомобилистом» (3:1, 4-1).



«Хорошо сегодня действовали в обороне, ребята старались. Серия была очень напряжённой, несмотря на итоговый счёт. Где-то нам больше повезло. Конечно, наши спецбригады хорошо действовали в этой серии, так же, как и в регулярке. Но в плей-офф большинство и меньшинство всегда выходят на первый план.



Я не читал никаких высказываний от «Автомобилиста». Не нам, игрокам, оценивать судейство, мы просто готовились к каждому матчу, настраивались на победу и не смотрели, кто что говорит.



Мы и на предсезонке, и в сезоне много работали над нашими кондициями. Как видим, это даёт свои плоды. Вчера у нас была тренировка по желанию, каждый из нас делал то, что нужно для восстановления, и сегодня мы не чувствовали себя уставшими», — передаёт слова Готовца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» дома победил «Автомобилист» и выиграл серию со счётом 4-1