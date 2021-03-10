Секач: не думаю, что «Авангард» сильно зависит от игры в большинстве

Нападающий «Авангарда» Иржи Секач подвёл итоги матча и серии с «Автомобилистом» (3:1, 4-1).

«Серия была очень тяжёлой для нас. Это очень важный шаг для нас на нашем пути. Хорошо, что выиграли в пяти матчах и сейчас можем немножко отдохнуть. Я до плей-офф практически не тренировался, было нелегко. Сейчас я набрал игровую форму, и у меня есть возможность вернуться во втором раунде более сильным.



Думаю, мы все заслужили выиграть эту серию, несмотря на то, кто какую статистику показал. Конечно, были моменты, где мы проседали в эмоциях, но затем мы объединялись и доводили матчи до побед. Я не думаю, что мы сильно зависим от большинства. «Авангард» здорово играет в обороне, много не пропускает. Что касается спецбригад, то уже в следующем раунде всё может перевернуться. В плей-офф возможно всё», — передаёт слова Секача корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.