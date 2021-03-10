«Отрыв башки». «Авангард» иронично прокомментировал вылет «Автомобилиста»

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл екатеринбуржский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Омская команда прокомментировала вылет «Автомобилиста» на своей официальной странице в «Твиттере».

«Выиграли ещё раз, взяли серию — отрыв башки», — говорится в сообщении. На видео, прикреплённом к посту, у людей «взрываются» головы.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

Напомним, «Авангард» стал шестой командой в нынешнем розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги, вышедшей во второй раунд, наряду с ЦСКА, «Локомотивом», «Ак Барсом», СКА и московским «Динамо».