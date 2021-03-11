Леон Драйзайтль повторил достижение Евгения Малкина сезона-2011/2012

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома разгромил «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (3), Дарнелл Нурс, Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид и Джеймс Нил. Также на счету Драйзайтля две голевые передачи. Немецкий форвард во второй раз в нынешнем сезоне набрал 5+ очков в одном матче с «Оттавой». В январе Леон сделал шесть результативных передач во встрече с «сенаторами».
За последние 30 лет Драйзайтль стал всего седьмым хоккеистом в НХЛ, кому дважды в одном сезоне удавалось набирать 5+ очков в матчах с одним и тем же клубом. В этом списке Леон составил компанию таким игрокам, как Уэйн Гретцки (сезон-1990/1991), Эдди Ольчик (1991/1992), Марио Лемье, Стив Айзерман (оба в 1992/1993), Сидни Кросби (2009/2010) и Евгений Малкин (2011/2012).
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