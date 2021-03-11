Линдгрен: Панарин — потрясающий одноклубник. На него смотрят все молодые в команде

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал возвращение форварда Артемия Панарина к тренировкам с командой.



«Он однозначный лидер. Все молодые игроки в команде на него смотрят. В раздевалке он всегда создаёт настроение и всех подбадривает. Нам не хватало его на льду, но он также даёт очень многое коллективу вне льда. Он потрясающий одноклубник», – цитирует Линдгрена официальный сайт НХЛ.

Напомним, Панарин пропустил уже восемь матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». За время отсутствия Артемий потерял лидерство в споре лучших бомбардиров клуба — его обошёл соотечественник Павел Бучневич (19 очков против 18).