Линдгрен: Панарин — потрясающий одноклубник. На него смотрят все молодые в команде

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал возвращение форварда Артемия Панарина к тренировкам с командой.
«Он однозначный лидер. Все молодые игроки в команде на него смотрят. В раздевалке он всегда создаёт настроение и всех подбадривает. Нам не хватало его на льду, но он также даёт очень многое коллективу вне льда. Он потрясающий одноклубник», – цитирует Линдгрена официальный сайт НХЛ.
Напомним, Панарин пропустил уже восемь матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». За время отсутствия Артемий потерял лидерство в споре лучших бомбардиров клуба — его обошёл соотечественник Павел Бучневич (19 очков против 18).
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