Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Линдгрен: Панарин — потрясающий одноклубник. На него смотрят все молодые в команде

Линдгрен: Панарин — потрясающий одноклубник. На него смотрят все молодые в команде
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал возвращение форварда Артемия Панарина к тренировкам с командой.

«Он однозначный лидер. Все молодые игроки в команде на него смотрят. В раздевалке он всегда создаёт настроение и всех подбадривает. Нам не хватало его на льду, но он также даёт очень многое коллективу вне льда. Он потрясающий одноклубник», – цитирует Линдгрена официальный сайт НХЛ.

Напомним, Панарин пропустил уже восемь матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». За время отсутствия Артемий потерял лидерство в споре лучших бомбардиров клуба — его обошёл соотечественник Павел Бучневич (19 очков против 18).

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал возвращение Панарина в команду
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021