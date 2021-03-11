«Сан-Хосе» не намерен расторгать контракт с Кейном. В январе игрок заявил о банкротстве

Представитель «Сан-Хосе Шаркс» сообщил, что клуб не намерен расторгать контракт с форвардом Эвандером Кейном.
По информации The Athletic, ранее клуб НХЛ проинформировал федеральный суд США по делам о банкротстве, что рассматривает возможность аннулирования соглашения игрока. «Сан-Хосе» подал ходатайство, в котором сообщил о своем желании продлить время на подтверждение или отказ от контракта. Срок соглашения игрока с зарплатой $7 млн в год рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Первоначальный дедлайн аннулирования контракта уже прошел, но судья по делам о банкротстве согласился отложить его до 7 июня. Представитель «Шаркс» объяснил, что команда была обеспокоена тем, что после дедлайна контракт игрока мог быть автоматически аннулирован. Клуб подал ходатайство, чтобы продлить время на принятие решения, а не аннулировать контракт.
«Шаркс» на 100 процентов привержены соблюдению контракта с Эвандером Кейном и не намерены его расторгать», – сказал представитель клуба.
Напомним, в январе Кэйн подал заявление о банкротстве. Долг хоккеиста составляет $ 26,8 млн. Его активы – $ 10,2 млн.
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