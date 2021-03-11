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Кенневилль: Бобровский определённо прогрессирует, и мне это нравится

Кенневилль: Бобровский определённо прогрессирует, и мне это нравится
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блюз» (4:2) поделился мнением о прогрессе в игре российского голкипера команды Сергея Бобровского.

«Мы прекрасно начали матч, сильно провели второй период, но в третьем начался какой-то парад потерь, ошибок и нелепых решений. На это было больно смотреть. Но Бобровский выдал, возможно, свою лучшую игру в сезоне. Он определённо прогрессирует, и мне это нравится», – цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ в русской версии.

В этом матче российский голкипер отразил 38 бросков из 40, став первой звездой встречи. Для Бобровского победа стала третьей подряд и четвёртой в пяти последних матчах.

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