Ламмикко — о победе в матче с «Коламбусом»: Бобровский сыграл нереально. Это было круто

Нападающий «Флориды Пантерз» Юхо Ламмикко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).
«Бобровский сыграл нереально. Сделал большое количество важных сейвов, особенно в третьем периоде. Он был одним из лидеров, было приятно наблюдать за его игрой. Это было круто», — цитирует Ламмикко официальный сайт НХЛ.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхо Ламмикко, Патрик Хёрнквист, Оуэн Типпетт и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 38 сейвов из 40 бросков.
«Флорида» одержала пятую победу в последних 10 играх, у «Коламбуса» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 12 марта команды проведут между собой, затем «Пантерз» 14 и 16 марта примут «Чикаго Блэкхоукс», а «Блю Джекетс» 14 и 15 марта проведут домашние матчи с «Даллас Старз».
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