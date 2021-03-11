Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж играл в серии с «Авангардом» с травмой мениска

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что голкипер клуба Якуб Коварж играл в серии с «Авангардом» с травмой. В ближайшее время ему будет сделана операция на мениске.
«Да, это правда. Он в ближайшее время отправляется на операцию. Эту травму он получил до начала плей-офф, но это было такое повреждение, которое в принципе позволяло ему играть. Но для качественной подготовки к следующему сезону и продолжения карьеры ему потребуется вмешательство хирурга», — приводит слова Рябкова Sport24.
Напомним, «Автомобилист» уступил «Авангарду» в серии до четырёх побед со счётом 1-4. Омский клуб стал шестой командой в нынешнем розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги, вышедшей во второй раунд, наряду с ЦСКА, «Локомотивом», «Ак Барсом», СКА и московским «Динамо».
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