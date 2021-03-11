Горбунов: с удовольствием провёл бы в минском «Динамо» ещё один сезон

Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов рассказал, какие эмоции были после завершения серии плей-офф со СКА (1-4) и вспомнил самые яркие эпизоды сезона.

«Какие эмоции были после игры? Эмоций вообще не было. Это было видно по всем ребятам. Никто не хотел так рано заканчивать сезон. Было велико желание продолжать серию, играть как можно дольше. Но случилась эта шайба в овертайме… После игры сидел в раздевалке, смотрел в пустоту, вспоминались все игры, разные моменты. Сезон очень быстро прошёл, хочется дальше играть.

Ком в горле стоял. Особенно в момент, когда говорили Крэйг Вудкрофт и Роб Клинкхаммер. Капитан сказал, что карьера хоккеиста на самом деле скоротечная, надо жить и наслаждаться каждый моментом, ставить цели выиграть кубок. Да, много у кого были слёзы на глазах. Из-за результата, из-за трогательной речи Роба.

Какие моменты больше всего вспоминались? Яркие победы, особенно в овертайме. Матчи плей-офф – это что-то особенное. На наши матчи пришло очень много зрителей, на «Минск-Арене» была удивительная атмосфера. Жаль, что в регулярном чемпионате по известным причинам нельзя было собрать такую же аудиторию. В любом случае в Минске была и есть лучшая поддержка болельщиков. С удовольствием провёл бы в «Динамо» ещё один сезон», — приводит слова Горбунова пресс-служба клуба.