Главный тренер «Трактора» рассказал о переломном моменте в серии с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3, 1-4 — в серии).

«Легионеры не проявили себя в серии? Самое главное, что была самоотдача, не было равнодушных. Всегда что-то получается, что-то нет. После игры поблагодарил Ивана Федотова, как и всю команду. Не было ни одного пассажира в команде, я всеми доволен.

Возможно, где-то на нас давила ответственность, мешала показать, на что мы способны. Сегодня наш второй гол нас раскрепостил, ребята поняли, что у них нет завтра, есть только сегодня. Это развязало руки «Трактору».

Думаю, переломный момент серии наступил во втором матче серии, когда нас втроём оставили. Будет ещё время проанализировать, подвести итоги», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.