Вайсфельд – о буллите в ворота «Трактора»: 100-процентный эпизод, вопросов к судьям нет

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод с назначенным в ворота «Трактора» буллитом в концовке пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3, 1-4 — в серии).
«Есть такое правило, что за умышленный сдвиг ворот в последние две минуты матча и в овертайме назначается штрафной бросок. Мы в «Судейской» (передача про хоккейное судейство на КХЛ ТВ – Прим. «Чемпионата») разбирали очень много таких моментов. Завтра, думаю, будем и этот разбирать. На фоне тех моментов, которые уже разобраны и за которые ранее назначались буллиты, этот эпизод выглядит 100-процентным.
Я раньше много спорил с Алексеем Анисимовым (главный арбитр КХЛ – Прим. «Чемпионата») на эту тему. Но потом он привёл железный аргумент, я с ним согласился. Раньше, когда я работал судьёй, штыри, на которых держатся ворота, были по два сантиметра. Сейчас штыри сертифицированы, сделаны из пластика и одинаковые на всех аренах. Раньше бывало так, что судишь матч и ворота не держатся. Вратарь подъезжает и говорит: «Едва дотрагиваюсь до штанги, как ворота сразу откатываются». Сейчас такое невозможно в принципе. Вопросов к главным арбитрам матча Юрию Оскирко и Максиму Сидоренко по поводу назначения буллита у меня нет», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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