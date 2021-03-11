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Седлак: я бы сам хотел знать, почему «Трактор» так плохо сыграл в Челябинске

Седлак: я бы сам хотел знать, почему «Трактор» так плохо сыграл в Челябинске
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак прокомментировал результат пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3, 1-4 — в серии).

«Сложный матч, у нас были проблемы с реализацией большинства, как и на протяжении всего сезона. Сегодня это стоило нам победы. Я не видел момент с удалением Федотова, мне сказать на эту тему нечего. Но я точно знаю, что у нас было много моментов, чтобы забить и выиграть матч.

Не знаю, чего нам не хватило. Наверное, голов. «Салават» очень хорошо играл против нашего звена в обороне, но это для нас не оправдание. Положительный момент для «Трактора»? Мы не сдавались, это очень хорошее качество. Даже сегодня мы сумели сравнять счёт, практически забили третий гол.

Я бы очень хотел знать, почему мы так плохо сыграли в Челябинске. Мы показывали схожую игру в обоих городах, просто дома не смогли забить. После первой игры мы не совсем придерживались нашего плана. В плей-офф всё решают нюансы, и в них мы уступили», — передаёт слова Седлака корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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