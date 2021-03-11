«Трактор» реализовал 2 из 24 попыток большинства в серии с «Салаватом Юлаевым»

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

За пять матчей серии челябинский клуб реализовал лишь 2 из 24 попыток большинства (8,3%) — это один из худших показателей среди всех команд в первом раунде плей-офф. Хуже «Трактора» в большинстве играли лишь череповецкая «Северсталь» и финский «Йокерит», которые ни разу не забросили при игре с численным преимуществом.

При этом, «Трактор» является лидером по количеству попыток большинства (24). В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина столько же только у СКА.

«Салават Юлаев» одержал победу в серии со счётом 4-1. Уфимский клуб стал седьмым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс», московское «Динамо», СКА и омский «Авангард».