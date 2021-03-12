«Сент-Луис» продлил контракт с Биннингтоном на 6 лет на общую сумму $ 36 млн

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» согласовал новый 6-летний контракт с 27-летним канадским вратарём команды Джорданом Биннингтоном на общую сумму $ 36 млн ($ 6 млн в год), сообщается на официальном сайте «музыкантов».

Отметим, что нынешнее соглашение с голкипером истекало по окончании текущего сезона. Согласно действующему контракту, подписанному перед сезоном-2019/2020, Биннингтон зарабатывал $ 4,4 млн в год ($ 8,8 млн – общая сумма контракта).

В текущем сезоне 27-летний канадец провёл 19 встреч в составе «Сент-Луиса», в которых отражал 90,8% бросков, пропуская в среднем за игру 2,69 шайбы. В 2019 году он установил рекорд вратарей-новичков, одержав 16 побед в плей-офф, попав в символическую сборную турнира и став обладателем Кубка Стэнли с «Блюз».