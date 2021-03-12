3 передачи Маршана помогли «Бостону» разгромить «Рейнджерс». Георгиев был заменён

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Джейк Дабрас. Брэд Маршан оформил ассистентский хет-трик. Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Российский голкипер Александр Георгиев был заменён во втором периоде.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.