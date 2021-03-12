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3 передачи Маршана помогли «Бостону» разгромить «Рейнджерс». Георгиев был заменён

3 передачи Маршана помогли «Бостону» разгромить «Рейнджерс». Георгиев был заменён
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Джейк Дабрас. Брэд Маршан оформил ассистентский хет-трик. Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Российский голкипер Александр Георгиев был заменён во втором периоде.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 04:14' (5x5)   2:0 Бержерон (Маршан) – 17:34' (4x5)   3:0 Крейчи (Грызлик, Маршан) – 23:31' (5x4)   4:0 Дебраск (Крейчи) – 24:52' (5x5)
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