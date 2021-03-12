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Карлсон стал первым защитником в истории «Вашингтона», набравшим 500 очков за клуб

Карлсон стал первым защитником в истории «Вашингтона», набравшим 500 очков за клуб
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличился российский нападающий Александр Овечкин, а также Конор Шири, Джон Карлсон и дважды Ник Дауд. Благодаря заброшенной шайбе Карлсон достиг отметки в 500 очков за клуб, став первым защитником в истории «Вашингтона», кому покорилось это достижение.

В активе американского хоккеиста стало 111 голов при 389 результативных передачах в 783 матчах за столичную команду. 31-летний Карлсон выступает за «Вашингтон» с 2009 года, когда защитник дебютировал в НХЛ.

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