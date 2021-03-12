Руссо: надо дать Капризову зарплату $ 7-8 млн, хоть пока он и не играет на эти деньги

Обозреватель The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о перспективах российского нападающего Кирилла Капризова в «Миннесоте Уайлд».

«Уверен, что Капризов может стать поворотным моментом для клуба, человеком, который однажды сможет привести «Миннесоту» к Кубку Стэнли. Он невероятно хорош, теперь надо окружить его хорошими игроками, чтобы они развивались вместе. Главное, чтобы он был счастлив. Ещё на три года права на Капризова у «Миннесоты», и этим летом надо подписать с ним долгосрочный контракт, сделать так, чтобы он надолго остался в команде, а не ушёл через три года. Чтобы это сделать, надо показать ему, что у «Миннесоты» есть долгосрочные перспективы на победу и что он станет её важной частью.

Кажется, ему здесь нравится, а ведь это непростое время для приезда в Северную Америку. У нас продолжается пандемия, в Миннесоте действуют очень строгие ограничения – везде надо носить маску, особо никуда не сходишь. Игроки НХЛ могут выбираться только на арену, а потом должны ехать домой, даже в гости ходить запрещено. На выездах нельзя покидать отель. Представьте, он 23 года ждал переезда в Северную Америку, а теперь даже не может по-настоящему открыть её для себя. Но он справляется, что говорит о его зрелости.

На месте «Миннесоты» я бы подписал его на восемь лет. Клубу нет смысла давать контракт на небольшой срок, после которого он станет свободным агентом и сможет уйти в другой клуб. А он может не захотеть пойти на долгосрочное соглашение, ведь за пару лет он должен вырасти в суперзвезду НХЛ, которая может получать огромные деньги.

Наверное, «дикарям» придётся переплатить ему сейчас и дать ему контракт в расчёте на то, что он станет суперзвездой. На месте Билла Герина я начал с контракта на восемь лет, но точно не меньше, чем на пять. Наверное, придётся дать ему зарплату $ 7-8 млн в год, хоть пока он и не играет на эти деньги.

Не думаю, что деньги могут заманить Кирилла обратно в Россию, ему и здесь заплатят. Думаю, он хочет играть в НХЛ и сам понимает, что у него здесь всё получается. Ему точно заплатят – что бы он ни попросил у «Миннесоты», уверен, он это получит. Конечно, не $ 12 млн в год, но он будет зарабатывать большие деньги», — сказал Руссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.