Тренер «Детройта» прокомментировал первую в основное время победу над «Тампой» за 5,5 лет
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:4). Благодаря этой победе «красные крылья» смогли прервать серию из четырёх поражений и обыграть «Тампу» в основное время впервые с 2015 года. На временном отрезке с 3 ноября 2015-го «молнии» выиграли у «Ред Уингз» 19 матчей из 20, однажды проиграв в дополнительное время (19-0-1).
«Очень приятно набрать три очка против действующего обладателя Кубка Стэнли. Не думаю, что ребята уделяют много внимания этим сериям. Мы какое-то время играем не очень здорово, так что против многих команд у нас плохая статистика», — цитирует Блэшилла официальный сайт НХЛ в русской версии.
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