Малкин — о Капанене: мы не тусуемся вместе. Может, я для него слишком стар

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:2) ответил на вопрос о взаимоотношениях с партнёром по звену финским форвардом Каспери Капаненом.
«Не знаю, что сказать. Он говорит по-фински (при этом Малкин произнёс это как speaks Finland, а не finnish, Капанен на самом деле владеет английским. – Прим. «Чемпионата»). Я его не понимаю. Мы не тусуемся и не ужинаем вместе. Может, я для него слишком стар. Но я постараюсь проводить с ним время, играть в карты и видеоигры. Он хороший парень», – цитирует Малкина Helsingin Sanomat.
Счёт в матче был открыт Малкиным на седьмой минуте. После грубого обреза у своей синей линии от игрока «Сэйбрз» Кейси Миттельштадта хоккеисты «Питтсбурга» Капанен и Малкин убежали в контратаку два в ноль, которую завершил россиянин после элегантной передачи от финна.
- 12 марта 2021
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