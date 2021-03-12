Малкин продлил результативную серию до 6 матчей, отличившись в игре с «Баффало»

В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». После 1-го периода в матче ничья – 1:1.

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте российским нападающим «Пингвинз» Евгением Малкиным. После грубого обреза у своей синей линии от игрока «Сэйбрз» Кейси Миттельштадта хоккеисты «Питтсбурга» Каспери Капанен и Евгений Малкин убежали в контратаку два в ноль, которую завершил россиянин после элегантной передачи от финна.

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Таким образом, Евгений Малкин продлил свою результативную серию до 6 матчей, в которых ему удалось набрать 8 (3+5) очков. Всего на его счету в 25 матчах текущего сезона НХЛ теперь стало 20 (7+13) баллов за результативность при показателе полезности «-5».