Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин продлил результативную серию до 6 матчей, отличившись в игре с «Баффало»

Малкин продлил результативную серию до 6 матчей, отличившись в игре с «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». После 1-го периода в матче ничья – 1:1.

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте российским нападающим «Пингвинз» Евгением Малкиным. После грубого обреза у своей синей линии от игрока «Сэйбрз» Кейси Миттельштадта хоккеисты «Питтсбурга» Каспери Капанен и Евгений Малкин убежали в контратаку два в ноль, которую завершил россиянин после элегантной передачи от финна.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, Евгений Малкин продлил свою результативную серию до 6 матчей, в которых ему удалось набрать 8 (3+5) очков. Всего на его счету в 25 матчах текущего сезона НХЛ теперь стало 20 (7+13) баллов за результативность при показателе полезности «-5».

Евгений Малкин впервые в сезоне набрал очки в пятом матче подряд
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021