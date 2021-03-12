Малкин продлил результативную серию до 6 матчей, отличившись в игре с «Баффало»

В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». После 1-го периода в матче ничья – 1:1.
Счёт в матче был открыт на 7-й минуте российским нападающим «Пингвинз» Евгением Малкиным. После грубого обреза у своей синей линии от игрока «Сэйбрз» Кейси Миттельштадта хоккеисты «Питтсбурга» Каспери Капанен и Евгений Малкин убежали в контратаку два в ноль, которую завершил россиянин после элегантной передачи от финна.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Таким образом, Евгений Малкин продлил свою результативную серию до 6 матчей, в которых ему удалось набрать 8 (3+5) очков. Всего на его счету в 25 матчах текущего сезона НХЛ теперь стало 20 (7+13) баллов за результативность при показателе полезности «-5».
- 12 марта 2021
-
04:42
-
04:26
-
04:10
-
03:50
-
03:32
-
03:22
-
01:39
- 11 марта 2021
-
23:36
-
23:00
-
22:10
-
21:27
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:51
-
19:46
-
19:23
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
17:47
-
17:27
-
16:44
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:42
-
14:39
-
14:38