Подградски — о Назарове: это один из лучших тренеров в моей карьере

Хоккейный агент Петер Подградски поделился воспоминаниями от игры в КХЛ за «Донбасс» под руководством Андрея Назарова.
«Скажу так: это один из лучших тренеров в моей карьере. Помню, я отдыхал с семьёй и мы поехали в Эмираты. Перед гостиницей я встретил Олега Квашу. Понятно, если ты играешь против кого-то несколько лет, то знаешь, кто он, а кто ты. И я спросил: «Квака, скажи мне, пожалуйста, как Назаров вообще?» Он сказал мне только одну вещь: «Петя, если ты будешь выполнять всё, что он требует, у тебя всё будет хорошо». Так и было. Тот сезон, 2013/2014, я запомню навсегда. И про Назарова могу сказать только то, что это один из самых лучших тренеров в моей карьере.
Когда мы доигрывали первый раунд с «Динамо» Рига в Братиславе, кроме последней игры, мы все играли дома. Руководство страны и наш президент, Борис Колесников, гарантировали, что в Донецке можно было играть, и всё было безопасно. Когда сезон закончился, я подписал с клубом новый контракт на два года. И мне очень жаль, потому что даже сейчас, спустя семь лет, я вспоминаю, как хотел продолжать играть за «Донбасс». Я знаю, что мог бы поиграть ещё несколько сезонов. Но жизнь продолжается. Что касается команды, я считаю: мы были бы ещё лучше в следующем сезоне», — цитирует Подградски пресс-служба «Донбасса».
- 12 марта 2021
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