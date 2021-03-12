Самсонов: летняя травма, ковид… Надеюсь, всё в прошлом, и я теперь смогу играть в хоккей

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов после победы в матчее регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:3) рассказал о наборе игровой формы.

«Я провёл пару матчей в „Херши“, теперь дважды сыграл с „Флайерз“. Чувствую себя гораздо лучше, увереннее, набираю форму, и у меня все хорошо. Думаю, что физически и психологически я готов лучше, чем когда-либо в этом сезоне. Сейчас я готов на 100 процентов. Меня ничто не беспокоит, и я счастлив, что снова в строю и могу играть.

Коронавирус — реально тяжёлая болезнь, и после нее трудно восстанавливаться. У меня возникали проблемы с дыханием, и после 40-минутной тренировки я уже чувствовал себя выжатым. Но теперь с каждым днём всё лучше. Психологически тяжело было перенести все эти проблемы, которые обрушились на меня в последнее время. Моя летняя травма, ковид… Надеюсь, всё это в прошлом, и я теперь просто смогу играть в хоккей», — цитирует Самсонова официальный сайт НХЛ в русской версии.