Сошников 13 марта приступит к ледовым тренировкам. Кемпе готов сыграть с «Локомотивом»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал состояние игроков «армейцев» перед серией с «Локомотивом».
«Хоккей с мячом? Мы часто занимаемся переключением. До первого матча времени ещё достаточно — пять дней, так что успеем обратно переключиться. Сильно голову ребятам перегружать тоже нельзя. Такая игра для ребят в удовольствие, так что она добавит положительных эмоций.
Кемпе? Марио тренируется в общей группе, он готов. Он и в первом раунде мог играть, мы просто состав не передёргивали», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
Кроме того, тренер отметил, что получивший травму в первом матче серии со «Спартаком» Никита Сошников завтра, 13 марта, приступит к ледовым тренировкам. Однако участие в матчах пока под вопросом.
ЦСКА — «Спартак»: Радил удалён до конца матча за игру высоко поднятой клюшкой
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
21:19
-
21:00
-
20:36
-
20:09
-
20:00
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:27
-
19:15
-
19:08
-
19:07
-
18:51
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:19
-
18:00
-
17:34
-
17:24
-
17:12
-
16:50
-
16:25
-
16:00
-
15:38
-
15:25
-
15:10
-
15:05
-
14:44
-
14:20
-
13:48
-
13:30
-
13:01
-
12:47
-
12:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам