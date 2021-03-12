Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сошников 13 марта приступит к ледовым тренировкам. Кемпе готов сыграть с «Локомотивом»

Сошников 13 марта приступит к ледовым тренировкам. Кемпе готов сыграть с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал состояние игроков «армейцев» перед серией с «Локомотивом».

«Хоккей с мячом? Мы часто занимаемся переключением. До первого матча времени ещё достаточно — пять дней, так что успеем обратно переключиться. Сильно голову ребятам перегружать тоже нельзя. Такая игра для ребят в удовольствие, так что она добавит положительных эмоций.

Кемпе? Марио тренируется в общей группе, он готов. Он и в первом раунде мог играть, мы просто состав не передёргивали», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

Кроме того, тренер отметил, что получивший травму в первом матче серии со «Спартаком» Никита Сошников завтра, 13 марта, приступит к ледовым тренировкам. Однако участие в матчах пока под вопросом.

ЦСКА — «Спартак»: Радил удалён до конца матча за игру высоко поднятой клюшкой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021