Сошников 13 марта приступит к ледовым тренировкам. Кемпе готов сыграть с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал состояние игроков «армейцев» перед серией с «Локомотивом».

«Хоккей с мячом? Мы часто занимаемся переключением. До первого матча времени ещё достаточно — пять дней, так что успеем обратно переключиться. Сильно голову ребятам перегружать тоже нельзя. Такая игра для ребят в удовольствие, так что она добавит положительных эмоций.

Кемпе? Марио тренируется в общей группе, он готов. Он и в первом раунде мог играть, мы просто состав не передёргивали», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

Кроме того, тренер отметил, что получивший травму в первом матче серии со «Спартаком» Никита Сошников завтра, 13 марта, приступит к ледовым тренировкам. Однако участие в матчах пока под вопросом.