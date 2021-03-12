Кровопусков — о контракте Шипачёва: чем дальше в плей-офф, тем больше спекуляций об этом

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков высказался о переговорах о новом контракте с капитаном команды Вадимом Шипачёвым.



«Какая сейчас ситуация с новым соглашением Шипачёва? Сейчас все мы сконцентрированы на одном — это плей-офф. Уверен, что чем дальше в плей-офф, тем больше спекуляций мы будем слышать на этот счёт.



Но и клуб, и Вадим обозначали своё желание продлить сотрудничество. Шипачёв — капитан, лидер на льду и вне его, лицо клуба и всей лиги. Он тот, кто из матча в матч продолжает доказывать свой высокий класс. Работа ведётся в правильном направлении.



Как обстоят дела с другими игроками, у которых кончаются контракты? Мы заинтересованы в том, чтобы костяк команды сохранился. При этом все решения по комплектованию команды проходят через тренерский штаб. Поэтому пока на дворе плей-офф никаких конкретных решений пока нет», — приводит слова Кровопускова пресс-служба бело-голубых.

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