Брисбуа: единственным приобретением «Тампы» будет возвращение Кучерова к плей-офф

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа поделился мыслями о процессе восстановления нападающего Никиты Кучерова.



«Я ожидаю, что он сможет сыграть в плей-офф и добавить команде искры. Не знаю ничего, что могла бы сделать любая команда в дедлайн обменов, способное сравниться с выздоровлением Никиты Кучерова.



Перед началом сезона мы знали, что единственным приобретением будет, вероятно, возвращение Никиты к плей-офф. Надеюсь, что мы сможем получить там место.



Он очень методично следует расписанию и протоколу, усердно работает с терапевтами, чтобы вернуть силу и объём движения.



Сейчас он катается, так что его мускулы возвращаются в рабочее состояние. Процесс реабилитации длинный. У него серьёзная травма. Но многие игроки через это проходили, в том числе наши ребята: Брейден Пойнт и Янни Гурд.



Сейчас всё указывает на то, что он находится на пути к восстановлению и полностью поправится. Я его периодически встречаю и вижу, что он находится в отличном расположении духа, и ему не терпится вернуться в команду», — приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Стало известно, сыграет ли Кучеров в этом сезоне НХЛ