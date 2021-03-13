Тарасенко — о матче с «Вегасом»: мы уверены в себе. Это хороший урок для «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:5 ОТ). В этой встрече россиянин забросил первую шайбу в сезоне.
«Я могу вам рассказать много стандартного, но самое главное — мы уверены в себе. Мы смогли вернуться в игру против лучшей команды Западной конференции. Не буду врать, они играют хорошо, и это очень много значит для нас, даже если мы не выиграли.
Такая игра формирует характер команды. Так что, как я уже сказал, это хороший урок, хорошее испытание для нас. Всегда весело играть против лучших команд, а завтра будет ещё одно испытание.
Приятно забивать после долгого перерыва. Лучше забивать в победных матчах, поэтому я не хочу слишком много говорить об этом голе. Когда вы забиваете, а команда побеждает — это другие эмоции», — приводит слова Тарасенко журналист Джереми Рутерфорд в «Твиттере».
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