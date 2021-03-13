«Торонто» обменял Микко Лехтонена в «Коламбус» на Вейни Вехвиляйнена

«Торонто Мэйпл Лифс» произвёл обмен с «Коламбус Блю Джекетс», информирует официальный сайт канадского клуба. Голкипер Вейни Вехвиляйнен перешёл в «Мэйпл Лифс». В обратном направлении последовал защитник Микко Лехтонен.
27-летний Лехтонен в нынешнем сезоне дебютировал в НХЛ, набрав 3 (0+3) очка в 9 матчах при полезности «+1». До дебюта в «Торонто» он принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности «+4».
В минувшем сезоне Лехтонен стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В 60 матчах Микко забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности «+26».
Для 24-летнего Вехвиляйнена сезон-2020/2021 также является дебютным в НХЛ. Он вышел на замену в матче с «Даллас Старз» (0:5) и пропустил шайбу после 4 бросков.
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