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Экс-форвард «Авангарда» Верстиг: когда смотрю на Макдэвида, я вижу бога и начинаю плакать

Экс-форвард «Авангарда» Верстиг: когда смотрю на Макдэвида, я вижу бога и начинаю плакать
Хоккей / НХЛ 0
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Крис Верстиг поделился мнением о нападающем «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«Когда я смотрю на игру Макдэвида, я вижу бога и начинаю плакать. Он невероятный», — приводит слова Верстига ведущий Hockey Night In Canada Давид Амбер в своём «твиттере».

24-летний Макдэвид первым в сезоне достиг отметки 50 очков – у него 51 (17+34) балл в 29 матчах регулярного чемпионата. Канадец уложился в 29 матчей во втором сезоне подряд. С 2000 года быстрее него 50 очков набирали только Марио Лемье (26 матчей в сезоне-2002/03), Петер Форсберг (28 матчей в сезоне-2005/06) и Сидни Кросби (28 матчей в сезоне-2006/07).

Капитан «Эдмонтона» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, увеличив отрыв от идущего вторым одноклубника Леона Драйзайтля (15+29) до 7 очков.

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Поездка двукратного обладателя Кубка Стэнли в «Авангард» была краткой, но запоминающейся.
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