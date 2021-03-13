Брагин: СКА готовится к московскому «Динамо» очень серьёзно и тактически, и физически

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился ожиданиями от предстоящей серии с московским «Динамо» во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Хотя мы и проиграли все четыре матча с «Динамо» в сезоне, игры были очень напряжённые, всё решала практически одна шайба. Мы готовимся, чтобы преодолеть те недостатки, которые присутствовали.
Отдохнули, сегодня начали тренироваться. Готовимся очень серьёзно и тактически, и физически. Хотим, чтобы команда подошла к серии в оптимальном состоянии в плане физики, и правильно играла в плане тактики.
Ещё есть время, постоянно обсуждаем вопрос вратаря, пока не могу ответить, кто начнёт серию в воротах.
Со звеном Шипачёва надо играть поплотнее. Это такие нюансы, которые не хотелось бы комментировать», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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