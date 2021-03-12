«Зелёное дерби» на Востоке и попытки «Динамо» и «Локомотива» сорвать «армейский» полуфинал

В заключительном матче серии первого раунда плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» в Нур-Султане сломил сопротивление местного «Барыса» (5:3). Таким образом были определены полуфинальные пары Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сойдутся в очередном «Зелёном дерби», тогда как «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе любители хоккея станут свидетелями матчей СКА и московского «Динамо», а также ЦСКА и «Локомотива». Анонсируем и анализируем четыре пары второго раунда плей-офф.

Западная конференция

ЦСКА (1) – «Локомотив» (4)

В последний раз команды встречались друг с другом в плей-офф сезона-2016/2017. Тогда на стадии полуфинала конференции «железнодорожники» оказались сильнее – 4-2. Спустя четыре года лучшая команда минувшего регулярного чемпионата КХЛ постарается взять реванш.

В первом раунде «армейцы» Москвы без видимых проблем по счёту разобрались со «Спартаком» Олега Знарка. Подопечные Игоря Никитина испытывали локальные проблемы в каждом из четырёх матчей противостояния, но в результате неизменно добивались победного исхода. На первый план в столичном коллективе вышли голкипер Ларс Юханссон, а также нападающие Максим Шалунов и Брендан Лайпсик.

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Примечательно, что тренерский штаб Андрея Скабелки в своём распоряжении обладает схожими козырями. В четырёх матчах серии с «Йокеритом» «Локомотив» пропустил всего три шайбы. Это лучший результат ярославской команды в стартовых сериях плей-офф с сезона-2001/2002, когда было пропущено две шайбы в серии (до трёх побед) с «Крыльями Советов». Канадский голкипер Эдди Паскуале делит с Юханссоном первое место в нынешнем плей-офф по матчам на «0». Стоит заметить, что оба иностранца также входят в топ-3 второго этапа сезона по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности.

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Хватает в «Локомотиве» звёздных исполнителей и среди полевых игроков. В стартовом раунде выше всяких похвал себя проявились иностранные форварды – Андре Петерссон и Теэму Пулккинен. В отдельных матчах очень ярко выглядели Владимир Ткачёв и Егор Коршков. В защитной линии выделяются Рушан Рафиков и Алексей Марченко. Сейчас в списке травмированных у «железнодорожников» находится шведский центрфорвард Антон Ландер, однако он должен восстановиться к серии с ЦСКА. В этом случае уроженец Сундсвалля должен стать весомым дополнением к ярославской колоде.

Расписание матчей: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта

*в случае необходимости

СКА (2) – «Динамо» Москва (3)

Говоря о главной интриге этого противостояния, просто невозможно обойти стороной фигуру капитана московского «Динамо» Вадима Шипачёва. На протяжении долгого времени 34-летний Шипачёв защищал цвета «армейского» клуба, постоянно становясь главным палачом для бело-голубых в решающих матчах сезонов. В период карьеры Шипачёва в СКА пути команд три года кряду (2015-2017) пересекались на аналогичной стадии розыгрыша Кубка Гагарина.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

В 2015 году Вадим набрал 6 (3+3) очков в 5 матчах и помог «армейцам» победить со счётом (4-1). В следующем сезоне динамовцы лидировали в серии (2-1) после трёх матчей, но тут своё веское слово сказал Шипачёв. В четвёртом матче Вадим оформил хет-трик в ворота Александра Ерёменко, который на 180 градусов перевернул ход серии. В результате «армейцы» Санкт-Петербурга дожали соперника (4-2) и пробились в финал Западной конференции. Годом спустя ситуация повторилась вновь, а Шипачёв опять стал икс-фактором, склонившим чашу весов в пользу СКА.

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В 2021 году Шипачёв и Ерёменко находятся по одну сторону баррикад. И в первую очередь именно от их игры зависят шансы «Динамо» прервать действующую серию вылетов от СКА в плей-офф. Не стоит сбрасывать со счетов Дмитрия Кагарлицкого, который в прошедшем регулярном чемпионате трижды огорчал бывшую команду. В регулярке динамовцы вообще удачно играли с принципиальным соперником, обыграв его четыре раза из четырёх, но к предстоящей серии это не будет иметь ровным счётом никакого значения. Только нынешняя форма команд определит победителя противостояния.

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В первом раунде «Динамо» и СКА с одинаковым счётом 4-1 выбили из борьбы «Северсталь» и минское «Динамо» соответственно. Обе команды не показали идеальной игры в своих сериях, оставив определённые вопросы по своему текущему состоянию. Все пять матчей, которые понадобились соперникам на преодоление стартового барьера, получились сложными для победителей. Динамовцам пришли на помощь удачные селекционные ходы, сделанные прошлым летом, в лице защитника Андрея Сергеева, нападающего Оскара Линдберга и вышеупомянутого Кагарлицкого, тогда как СКА запомнился отличной реализацией численного преимущества и вкладом в результат от всех звеньев команды.

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Начиная с 2015 года, лишь однажды в финале Западной конференции не было «армейского» дерби. Это произошло в том самом 2017 году, когда «Локомотив» остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. Во всех остальных случаях «армейцы» Москвы и Санкт-Петербурга неизменно определяли сильнейшую команду Запада в очной дуэли. Кажется, что в этом сезоне «железнодорожники» и бело-голубые полны решимости сорвать «армейскую» дуэль в полуфинале Кубка Гагарина.

Расписание матчей: 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта

*в случае необходимости

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Салават Юлаев» (4)

Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» давно являются визитной карточкой Континентальной хоккейной лиги. Дуэль главных команд Татарстана и Башкортостана вошла в историю лиги под названием «Зелёное дерби». В этом сезоне команды четыре раза встречались в регулярном чемпионате. Первые две встречи остались за «Ак Барсом» с одинаковым счётом 4:1, после чего уфимские хоккеисты взяли реванш 7:3 и 3:2.

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В первом раунде плей-офф «Ак Барс» управился за четыре матча, мощным катком пройдя по серии с «Торпедо». В свою очередь уфимский клуб допустил осечку на старте противостояния с «Трактором», но затем выиграл четыре матча подряд, присоединившись к казанцам в следующем круге.

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В составе «Салавата» привычным образом солирует финская тройка: Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен. На троих они забросили девять шайб в пяти матчах. Среди российских хоккеистов их активно поддерживают Александр Кадейкин и Владислав Картаев. На последнем рубеже привычно надёжен Юха Метсола. Финский голкипер провёл далеко не лучший регулярный чемпионат, но в ключевых эпизодах серии с челябинцами действовал выше всяких похвал. Хорошо действовала и защитная линия команды Томи Лямся.

«Салават» рушит стереотипы, у «Трактора» — стратегический провал. О чём говорит победа Уфы «Юлаевцы» без боязни ждут следующего соперника в плей-офф КХЛ, а в Челябинске уже начались структурные изменения.

Если говорить о казанской команде, необходимо остановиться на ситуации во вратарской линии. Серию с «Торпедо» начинал шведский голкипер Адам Рейдеборн, в результате чего его соотечественник защитник Микаэль Викстранд остался за чертой заявки в силу лимита на легионеров. Рейдеборн должен был и продолжать серию, однако заболел и из состава выпал. В его отсутствии хорошо сыграл российский голкипер Тимур Билялов. Ни одного матча в нынешнем плей-офф на данный момент не провёл самый титулованный игрок КХЛ Данис Зарипов. Многоопытный форвард продолжает восстанавливаться от травмы.

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Расписание матчей: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта

*в случае необходимости

«Авангард» (2) – «Металлург» (3)

Подопечные Ильи Воробьёва стали последним участником четвертьфинала Кубка Гагарина. Уральский клуб затратил больше всех матчей на преодоление первого раунда плей-офф. Основным компонентом, предопределившим результат шестой встречи, стало большинство «Металлурга»: при игре с численным преимуществом уральцы забросили четыре шайбы. Любопытно, что авторами всех голов стали разные хоккеисты, что лишний раз говорит о вариативности магнитогорской атаки. Автором контрольной шайбы стал Сергей Плотников, поразивший пустые ворота.

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«Авангард» провёл неоднозначную серию с «Автомобилистом». В домашней части противостояния «ястребы» одержали три победы, практически не оставляя сомнений в своём превосходстве. А вот на выезде омичам пришлось упорно потрудиться. Ключевым матчем серии стала вторая встреча в Екатеринбурге, когда «ястребам» удалось отыграться со счёта 1:3 и добыть волевую победу во втором овертайме.



Интересно, что лучшими бомбардирами первого круга стали нападающие именно этих команд – Сергей Толчинский из «Авангарда» и Николай Голдобин из «Магнитки» набрали по 8 очков. Стоит учесть, что тренерский штаб «ястребов» уже определился с основным вратарём на розыгрыш Кубка Гагарина – Игорь Бобков выиграл конкуренцию у Шимона Грубеца. В свою очередь на последнем рубеже «Магнитки» происходит постоянное чередование Юхи Олкинуоры и Василия Кошечкина.

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В первом раунде плей-офф лишь одна серия завершилась в шести встречах, и этой серией стало противостояние «Магнитки» с «Барысом». Хочется верить и небезосновательно надеяться, что второй круг станет настоящим украшением сезона и подарит всем нам настоящий праздник хоккея.

Расписание матчей: 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта

*в случае необходимости