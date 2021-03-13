«Ему не терпится вернуться». Кучеров занимался на льду перед утренней тренировкой клуба

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров тренировался на льду перед утренней раскаткой команды, сообщает журналист Джо Смит в «Твиттере». Российский форвард занимался по индивидуальной программе.
Генеральный менеджер «молний» Жюльен БрисБуа сказал, что нападающий «точно на правильном пути», чтобы вернуться в плей-офф после декабрьской операции на бедре.
Кроме того, Смит опубликовал видео, где Кучеров работает с шайбой вместе с несколькими партнёрами.
«Могу сказать, что ему не терпится вернуться», — говорится в сообщении.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Смита.
Россиянин пропускает регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы. Ранее 27-летний форвард перенёс операцию на бедре. Сообщалось, что россиянин будет переведён в список травмированных.
Российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».
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