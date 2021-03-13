Плющев — о словах Лукашенко: СКА не нуждается в помощи судей

Заслуженный тренер России, бывший главный судья КХЛ Владимир Плющев прокомментировал высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что судьи «сломали игру» в серии СКА с минским «Динамо».

«Соглашусь с Александром Григорьевичем, что судейские ошибки были, но как в одну, так и в другую сторону.

Однако при этом хочу заметить, что никакой помощи судей в отношении питерского СКА не было. Говорят же – «аппетит приходит во время еды». Это я к тому, что минчане провели отличный сезон, один из лучших за последние годы. Но нужно понимать и осознавать силы команд. СКА не нуждается в помощи судей. Если говорить о работе арбитров в третьем и пятом матчах серии, то тут вообще не может быть никаких вопросов. Удаления в овертайме не вызывают сомнений», — сказал Плющев «Чемпионату».