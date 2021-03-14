«Вашингтон» победил «Филадельфию» благодаря голу Овечкина и ассисту Кузнецова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг, Карл Хагелин, Ник Дженсен, Александр Овечкин и Ник Дауд. Овечкин провёл на площадке 20.20 и совершил четыре броска по воротам. Другой российский форвард Евгений Кузнецов за 15.52 на льду записал на свой счёт голевую передачу, его показатель полезности составил «-1». Защитник Дмитрий Орлов за 18.33 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов совершил 28 сейвов из 32 бросков.

За «Филадельфию» голы забили Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Шейн Гостисбер и Клод Жиру. Защитник Иван Проворов за 22.51 на льду заработал показатель полезности «+2».

«Кэпиталз» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Флайерз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 16 марта «Вашингтон» проведёт на выезде с «Баффало Сэйбрз», а «Филадельфия» 16 и 18 марта сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».