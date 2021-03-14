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«Вашингтон» победил «Филадельфию» благодаря голу Овечкина и ассисту Кузнецова

«Вашингтон» победил «Филадельфию» благодаря голу Овечкина и ассисту Кузнецова
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг, Карл Хагелин, Ник Дженсен, Александр Овечкин и Ник Дауд. Овечкин провёл на площадке 20.20 и совершил четыре броска по воротам. Другой российский форвард Евгений Кузнецов за 15.52 на льду записал на свой счёт голевую передачу, его показатель полезности составил «-1». Защитник Дмитрий Орлов за 18.33 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов совершил 28 сейвов из 32 бросков.

За «Филадельфию» голы забили Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Шейн Гостисбер и Клод Жиру. Защитник Иван Проворов за 22.51 на льду заработал показатель полезности «+2».

«Кэпиталз» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Флайерз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 16 марта «Вашингтон» проведёт на выезде с «Баффало Сэйбрз», а «Филадельфия» 16 и 18 марта сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Спронг (Врана, Кузнецов) – 04:40' (5x5)   0:2 Хагелин (Дженсен, Хэтэуэй) – 13:21' (5x5)   1:2 ван Римсдайк – 22:36' (5x5)   1:3 Дженсен (Хагелин) – 23:05' (5x5)   2:3 Патрик (Ворачек, Санхайм) – 25:47' (5x5)   2:4 Овечкин (Бекстрём, Карлсон) – 33:10' (5x4)   2:5 Дауд (Хэтэуэй, Карлсон) – 44:25' (5x5)   3:5 Гостисбер (Кутюрье, Конечны) – 53:07' (5x4)   4:5 Жиру (Ворачек, Санхайм) – 57:03' (6x5)
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