«Вашингтон» победил «Филадельфию» благодаря голу Овечкина и ассисту Кузнецова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг, Карл Хагелин, Ник Дженсен, Александр Овечкин и Ник Дауд. Овечкин провёл на площадке 20.20 и совершил четыре броска по воротам. Другой российский форвард Евгений Кузнецов за 15.52 на льду записал на свой счёт голевую передачу, его показатель полезности составил «-1». Защитник Дмитрий Орлов за 18.33 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов совершил 28 сейвов из 32 бросков.
За «Филадельфию» голы забили Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Шейн Гостисбер и Клод Жиру. Защитник Иван Проворов за 22.51 на льду заработал показатель полезности «+2».
«Кэпиталз» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Флайерз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 16 марта «Вашингтон» проведёт на выезде с «Баффало Сэйбрз», а «Филадельфия» 16 и 18 марта сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 14 марта 2021
-
05:57
-
05:46
-
05:35
-
05:08
-
04:36
-
04:19
-
03:38
-
03:16
-
00:13
- 13 марта 2021
-
23:53
-
23:37
-
23:23
-
22:38
-
22:15
-
21:58
-
21:41
-
21:27
-
20:15
-
19:20
-
18:43
-
18:36
-
17:55
-
17:25
-
16:54
-
16:38
-
15:38
-
15:30
-
15:07
-
14:51
-
14:44
-
14:30
-
14:26
-
13:46
-
13:20
-
13:15