Хартли: в серии с «Металлургом» всё решат мелочи и удача. Регулярку мы закончили на равных

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от серии с «Металлургом»:



«Очень доволен проделанной работой, мы здорово потренировались в паузе между раундами. Теперь нам предстоит ещё одно хорошее противостояние. В плей-офф осталось восемь крайне сильных команд. Отмечу, что в регулярном чемпионате мы набрали практически одинаковое количество очков с «Магниткой», в этой серии всё решат мелочи и удача.



Сильные стороны «Металлурга»? Конечно, можно выделить большинство. В серии с «Барысом» оно сыграло большую роль, так что будет очень важна наша дисциплина. У «Магнитки» много опытных игроков, много скоростных, мощных парней. Уверен, что серия получится интересной и весёлой, каждый матч будет крайне увлекательным.



Не вижу ли я проблемы при игре «Авангарда» в равных составах? Думаю, что мы хорошо действовали «пять на пять», просто не удавалось реализовывать моменты. Было много вещей, которые мы делали хорошо: входы в зону, игра на вбрасываниях и другие аспекты», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Шесть матчей лишь в одной серии! Подобное случилось впервые в истории КХЛ Первый раунд Кубка Гагарина получился скучным или интрига всё же была?