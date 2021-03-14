Хартли: в серии с «Металлургом» всё решат мелочи и удача. Регулярку мы закончили на равных

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от серии с «Металлургом»:
«Очень доволен проделанной работой, мы здорово потренировались в паузе между раундами. Теперь нам предстоит ещё одно хорошее противостояние. В плей-офф осталось восемь крайне сильных команд. Отмечу, что в регулярном чемпионате мы набрали практически одинаковое количество очков с «Магниткой», в этой серии всё решат мелочи и удача.
Сильные стороны «Металлурга»? Конечно, можно выделить большинство. В серии с «Барысом» оно сыграло большую роль, так что будет очень важна наша дисциплина. У «Магнитки» много опытных игроков, много скоростных, мощных парней. Уверен, что серия получится интересной и весёлой, каждый матч будет крайне увлекательным.
Не вижу ли я проблемы при игре «Авангарда» в равных составах? Думаю, что мы хорошо действовали «пять на пять», просто не удавалось реализовывать моменты. Было много вещей, которые мы делали хорошо: входы в зону, игра на вбрасываниях и другие аспекты», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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