Шесть матчей лишь в одной серии! Подобное случилось впервые в истории КХЛ

Первый раунд Кубка Гагарина позади. Завершился он быстро, а для кого-то и вовсе пролетел незаметно. Так уж случилось, что впервые в истории КХЛ в первом раунде до шести матчей дотянула только одна серия. Все остальные закончили раньше, в связи с чем у команд появилось много времени на отдых и подготовку к полуфиналам конференций, которые стартуют 17 и 18 марта.

Стала ли такая скоротечность сенсацией или сюрпризом? Вряд ли, но определённые выводы всё равно напрашиваются. Жёсткий потолок зарплат, введённый в КХЛ, пока работает только на бумаге. Да, большого количества звёзд, как прежде, в клубах уже нет, но гранды всё равно берут своё и в нужный момент прибавляют.



Тот же ЦСКА по-прежнему имеет длинную скамейку, а «Спартак» с Олегом Знарком у руля не смог оказать «армейцам» никакого сопротивления, всухую проиграв серию. По сути, это противостояние, а также серии «Локомотива» с «Йокеритом» и «Ак Барса» с «Торпедо» стали самыми скучными. О каких шести или семи матчах можно мечтать, когда заведомые аутсайдеры не смогли одержать даже одной победы?



Куда более интересными получились схватки между московским «Динамо» и «Северсталью», а также СКА и минским «Динамо». Череповчане и минчане выглядели достойно и серьёзно потрепали нервы грандам КХЛ. Крэйг Вудкрофт и Андрей Разин здорово подготовили свои команды к плей-офф, даже несмотря на скромные финансовые возможности и средний состав.

«Спартаку» — перестройка, «Автомобилисту» — застой? Что ждёт клубы, вылетевшие из плей-офф Многие из них выполнили задачу на сезон и смотрят в будущее с оптимизмом.

Не зря сразу после вылета из Кубка Гагарина «Северсталь» и Андрей Разин сразу подписали новый двухлетний контракт. «У «Северстали» нет такой скамейки и мощи, как у «Динамо». Но это была лучшая серия в первом раунде. Во всяком случае, мне она больше всего понравилась. На протяжении всего сезона большинство зрителей, журналистов и специалистов симпатизировали «Северстали», тому, как Разин раскрывает молодёжь, как они не боятся более сильных соперников. Я тоже среди тех, кому нравится эта команда. И в серии с «Динамо» она не разочаровала», — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.



Понравились и серии «Салавата Юлаева» с «Трактором», а также игры «Авангарда» с «Автомобилистом». Да, здесь команды с более низким посевом тоже не смогли пройти дальше, но проходными матчи точно не назовёшь. Челябинцев подвели слабо сыгравшие легионеры. Прояви себя с лучшей стороны Седлак и компания (как, например, звено Маннинена у Уфы), вряд ли бы юлаевцы отделались пятью встречами для выхода в следующий раунд.



У омичей и екатеринбуржцев разгорелся судейский скандал, наложивший отпечаток на серию, но преимущество «Авангарда» всё равно не вызывало сомнения. Дебютный сезон Билла Питерса в КХЛ получился провальным. В регулярке «Автомобилист» выступил слабо, заняв седьмое место в Восточной конференции, а в плей-офф закончил борьбу на первой же стадии.



«КХЛ — отличная лига с большим количеством великих игроков. Здесь работают потрясающие тренеры, здесь есть яростные болельщики. Конечно, это был непростой сезон для всех, особенно для иностранцев. Я надеюсь, что весь мир сможет преодолеть пандемию и следующий чемпионат будет более нормальным в человеческом понимании. Я с нетерпением его жду, надеюсь, что и дальше буду работать в «Автомобилисте», — заявил сам Питерс после серии.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Да, у канадца действующий контракт, но непонятно, что североамериканский специалист может дать «Автомобилисту» и каких успехов добиться с уральским клубом. Конечно, отдельный вопрос касающийся селекции нужно задать руководству екатеринбуржцев. С такими возможностями состав у команды должен быть более сильным и сбалансированным.



Отдельный разговор о противостоянии «Металлурга» с «Барысом». Единственном в первом раунде, где пришлось сыграть шесть встреч. Вот уж где точно не было скучно. «Барыс» даже после ухода Андрея Скабелки оставил приятное впечатление. Команда боевая, кусачая, с хорошими легионерами, которые не отбывали номер на льду. Блэкер и Лилья получили травмы в шестой встрече, Вароне травмировался ещё раньше, но «барсы» всё равно цеплялись за результат до последнего. Но «Магнитка» объективно сильнее, а Илья Воробьёв опытнее и мудрее Юрия Михайлиса, который отработал в КХЛ в качестве главного тренера всего первый сезон.



С нетерпением ждём полуфиналов конференций, где фаворитов, по сути, уже не будет. Вряд ли у одной из команд получится отделаться четырьмя или пятью матчами.