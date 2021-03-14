Трямкин — о возвращении в НХЛ: пока понимания нет. Может, здесь буду, может, там
Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин ответил на вопрос, рассматривает ли он вариант с возвращением в Национальную хоккейную лигу по истечению контракта с уральским клубом.
«С будущим пока не определился. Возвращение в НХЛ? Повторюсь, пока понимания нет. Мы только закончили сезон, поэтому сейчас не могу ничего конкретного ответить. Может, да, может, нет. Может, здесь буду, может, там. Не знаю», — приводят слова Трямкина «Известия».
В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал 12 результативных передач. В плей-офф провёл пять встреч, набрав 2 (1+1) очка. Его контракт с уральским клубом истекает 30 апреля 2021 года.
«Ванкувер» может быть заинтересован в возвращении Никиты Трямкина в НХЛ
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