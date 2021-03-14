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Хаула — о встрече с «Тампой»: Тренин провёл потрясающий матч

Хаула — о встрече с «Тампой»: Тренин провёл потрясающий матч
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Эрик Хаула после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6) оценил действия российского нападающего Якова Тренина.

"«Яков провёл потрясающий матч. Приятно видеть, что в трудный для команды момент молодые ребята не тушуются, а пользуются шансом и берут игру на себя», — цитирует Хаулу официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Джонсон, Мэттью Жозеф, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Блейк Коулман и Райан Макдона. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 28 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв за 21.46 на площадке отметился результативной передачей.

За «Нэшвилл» голы забили Яков Тренин, Александр Каррье и Эрик Хаула. Тренин за 13.04 на льду также записал на свой счёт голевую передачу и заработал показатель полезности «+2».

«Нэшвилл» проиграл «Тампе», несмотря на гол и ассист Тренина
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