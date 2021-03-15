«Немного устал, но это даже радостно». Радулов прокомментировал первый матч после травмы

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал возвращение после травмы в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 Б).
«Парни мне сегодня здорово помогли, и работать с ними очень приятно. Мы в ходе матча много разговаривали. Пытались найти взаимопонимание. Но я уже сказал, что возвращаться с чистого листа трудно, когда ты недели четыре не играл и толком не катался с командой. Заниматься в одиночку тяжело. Теряется чувство игры. Но Роопе и Джейсон мне здорово помогли.
Да, этот сезон отличается от прошлогоднего, теперь у нас сразу несколько игроков получили травмы. И возвращаться в состав не так просто, потому что было немного времени на тренировки. Нужно было выйти и сразу играть матч. Но в целом это нормально и даже радостно. Немного устал, но чувствую себя хорошо», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ на русском языке.
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