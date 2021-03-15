Радулов — о победном буллите: нужно играть на импровизации

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов ответил на вопрос о том, как принял решение исполнить буллит, реализованный в послематчевой серии с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 Б).

«Да я особо не думал о том, что буду делать. Если ты перед буллитом придумаешь себе какой-то финт и постараешься его исполнить, это наверняка не сработает. Нужно выкатываться на вратаря не с загруженной головой, играть на импровизации. Я так сделал, и это для нас закончилось хорошо. Это отличная командная победа.

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Наш голкипер проявил себя отлично. И дал нам шанс остаться в матче. Первые пять-шесть минут встречи он играл просто потрясающе. Да, наши парни здорово блокировали броски. Но и Джейк сыграл невероятно. До конца овертайма он был очень надёжен, делал отличные сейвы, да и на буллитах не дал сопернику сделать многое. Отлично сыграл!» — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ на русском языке.